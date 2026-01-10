Spoedlevering: 3 miljoen kilo strooizout na uitgeputte voorraden door winterweer

Door de aanhoudende vorst en sneeuw van de afgelopen weken zijn de strooizoutvoorraden bij veel Nederlandse en Belgische gemeenten en bedrijven in recordtempo uitgeput. Bij de zoutopslag van Stone Base in Raamsdonksveer is daarom zaterdag een spoedschip met ongeveer 3 miljoen kilo strooizout aangekomen. En hoewel het de komende week weer gaat dooien, is zout hard nodig om de voorraden aan te vullen.

Volgens Stone Base is het niet eerder voorgekomen dat de zoutvoorraad zo snel is geslonken. De levering is vooral bedoeld voor gemeenten en bedrijven die hun voorraden inmiddels bijna volledig hebben opgebruikt. Ook Rijkswaterstaat kan, wanneer de nood hoog is, een beroep doen op de extra aanvoer.

Het schip meert zaterdag rond het middaguur aan bij de opslaglocatie in Raamsdonksveer. Het zout wordt vanaf het schip direct in kiepwagens geladen en vanaf de kade afgevoerd. Normaal gesproken wordt strooizout eerst opgeslagen in loodsen, maar vanwege de grote schaarste gaat een deel van het zout meteen weer weg. Gemeenten en bedrijven halen het zout al dit weekend op om het direct te kunnen inzetten.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Vraag is hoog

Met opnieuw winterse weersverwachtingen voor dit weekend en begin volgende week is de vraag naar strooizout uitzonderlijk hoog. Daarbij is nog onduidelijk hoe de rest van februari zal verlopen, wat de druk op de beschikbare voorraden verder vergroot.

Stone Base is sinds 2008 actief als leverancier en opslagpartij van strooizout voor gemeenten, bedrijven en overheden. Het bedrijf stelt normaal gesproken al in de zomer een winterstrategie op en koopt wereldwijd zout in. Dat de voorraden dit jaar binnen twee weken vrijwel volledig zijn opgebruikt, noemt het bedrijf uitzonderlijk en reden voor snelle en grootschalige actie.