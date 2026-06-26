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De mussen vallen dood van het dak, maar Bjorn en Lisa trouwen tijdens code rood

Extreem weer

Gisteren, 20:36

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De bruiloft, ach ja, dat is voor veel mensen toch wel een van de mooiste dagen van hun leven. Het vergt vaak maandenlange voorbereiding, want de zaken die je zelf in de hand hebt, regel je natuurlijk tot in de puntjes. En tja, als je dan in de zomer trouwt, wil je natuurlijk lekker buiten kunnen zijn en mooi weer hebben. Dat mooie weer kregen Bjorn en Lisa, alleen dat het zó bloedheet zou worden, had natuurlijk ook weer niet gehoeven.

Zo werd die mooiste dag van hun leven toch een grote uitdaging. "We kregen allemaal succeswensen, alsof er iets ergs stond te gebeuren", zegt Bjorn tegen Hart van Nederland. "Nou ja, we hebben ons een klein beetje voorbereid. We hebben van die waaiers voor in je hand en wat extra schaduwdoeken. Tja, verder kunnen we niet veel doen."

Bekijk bovenstaande video om te zien hoe hun trouwdag verliep.

Door Redactie Hart van Nederland

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