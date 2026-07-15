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Na-ijleffect na hittegolf: 325 mensen meer overleden dan verwacht

Extreem weer

Vandaag, 15:56

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Na de hittegolf van 29 juni tot en met 5 juli zijn naar schatting 325 meer mensen overleden dan verwacht. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag. Volgens het RIVM gaat het om een "na-ijleffect" dat kan optreden na een periode van extreme hitte. Eerder werd al bekend dat er ongeveer 480 sterfgevallen meer zijn geweest dan normaal voor deze periode.

"Ook in de week na de recente hittegolf zien we dus een sterke verhoging van de sterfte", aldus het instituut woensdag. In de week van 22 tot 28 juni stierven 586 mensen meer dan verwacht, wat de totale oversterfte in de hitteperiode op ongeveer 911 brengt.

Volgens het RIVM zijn nu bijna alle sterfgevallen tijdens de hitteperiode gerapporteerd. "Waaraan mensen zijn overleden is niet bekend, maar dat de hitte hierin een rol speelt is zeer aannemelijk."

Wil je weten wat je moet doen tijdens een hittegolf? Kijk dan bovenstaande video.

Verhoogde sterfte

In alle regio's in Nederland was sprake van verhoogde sterfte, met uitschieters in het zuiden en het oosten waar de temperaturen het hoogst waren. Ook was de sterfte voor alle leeftijdsgroepen verhoogd, maar het meest onder mensen van tachtig jaar en ouder.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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