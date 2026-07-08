Meer airco's, meer verhitte discussies: 'Ik heb alles al meegemaakt'

Het wordt weer zonnebaden komende week met temperaturen tot wel 30 graden. Airco's worden massaal aangeschaft, maar dat zorgt voor verschillende problemen: van geluidsoverlast tot 'zichtoverlast'. "Ik heb alles al wel meegemaakt", zegt aircomonteur Elyseo van de Graaf tegen Hart van Nederland.

De koelapparaten zijn mateloos populair, maar toch merkt Van de Graaf dat er niet alleen voorstanders zijn van zijn product. "Op heel veel plekken kom ik in allerlei discussies terecht. Buren willen ze niet door geluidsoverlast."

Ook is 'zichoverlast' een veel voorkomende klacht. Om een airco in te bouwen, moet er toestemming gegeven worden door de Vereniging van Eigenaars of de verhuurder. Dat is iets wat niet altijd helemaal in orde is. "Ik heb meegemaakt dat ik later op hetzelfde adres langs kon komen om de airco weer weg te halen."

Maximumtemperatuur binnen

Veel verhuurders staan een airco niet toe, ziet de Woonbond. "En dat terwijl het in sommige gevallen echt heel warm is in de woning. Er zijn wel regels voor een minimumtemperatuur in een woning, maar niet voor een maximumtemperatuur", zegt Mathijs ten Broeke van de Woonbond tegen Hart van Nederland. "Wij vinden dat het landelijk geregeld moet worden."

Of er ook echt een maximumtemperatuur voor woningen komt, is nog onduidelijk. Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening laat aan Hart van Nederland weten eerst te onderzoeken hoe hitte in bestaande woningen het beste kan worden gemeten. Tot die tijd gebruikt de Huurcommissie een tijdelijke methode om klachten over te warme woningen te beoordelen.

Voor nieuwbouwwoningen gelden sinds 2021 al regels die het risico op oververhitting moeten beperken. Ook onderzoekt de minister of de aanschaf van zonwering onder bestaande subsidieregelingen kan gaan vallen.