Maandag code geel in noordwesten van het land: windstoten tot 100 km/uur

In het noordwesten en noorden van het land kunnen vanaf het begin van de nacht naar maandag en maandagochtend zware windstoten voorkomen. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen, het Waddengebied en het IJsselmeer.

Naar verwachting geldt de waarschuwing tot 08.00 uur, waardoor ook het verkeer in de ochtendspits hinder kan ondervinden.

Kans op gevaarlijk weer

Een code geel van het KNMI betekent dat er kans is op gevaarlijk weer. Er worden windstoten uit noordwestelijke richting verwacht tot zo'n 80 kilometer per uur boven land en tot 100 kilometer per uur aan de kust. De wind neemt naar verwachting in de tweede helft van de ochtend af.

ANP