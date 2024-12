Eindelijk weer ruimte voor de zon: dit weekend wisselvallig met veel regen

Vandaag laat de zon zich eindelijk weer zien op veel plaatsen. Na 11 dagen grijs en grauw weer in De Bilt wordt de zon door veel mensen met open armen verwelkomd. Maar Moeder Natuur blijft deze week wispelturig: na een vrijwel droge dag wordt het dit weekend opnieuw wisselvallig, met flink wat neerslag.

Op vrijdag is het niet overal meteen zonnig. Het noorden en oosten van het land krijgen in de ochtend nog te maken met enkele buien. Langs de kust waait een vrij krachtige westenwind, die later op de dag naar zuidwest draait en aantrekt tot windkracht 6 (39 tot 49 km per uur). Ondanks de stevige bries wordt het op de meeste plekken droog, met een temperatuur van zo'n 7 graden. In de avond neemt de bewolking toe en trekt een nieuwe storing vanuit het westen het land binnen, wat regen met zich meebrengt.

Weekend vol regen en wind

Het weekend belooft wisselvallig en onstuimig te worden. Zaterdagmiddag kunnen we langdurige regen verwachten, terwijl zondag de buien elkaar in rap tempo opvolgen. Er is zondag zelfs kans op hagel.

Zaterdag is het relatief zacht, met zo’n 9 graden en een stevige zuidwestenwind. Zondag draait de wind naar het westen en wordt het een stuk kouder, met een maximumtemperatuur van slechts 6 graden. De gevoelstemperatuur kan dan aanzienlijk lager liggen.

Rustiger weerbeeld tijdens kerstdagen

Ook maandag blijft het nog stevig waaien vanuit het noordwesten en vallen er enkele buien. Toch is er goed nieuws: vanaf dinsdag lijkt het weer wat rustiger te worden. Hoewel er nog een spat regen kan vallen, zien de vooruitzichten richting de kerstdagen er veelbelovend uit.

Tijdens de kerstdagen zelf blijft het grotendeels droog. Wel is er veel bewolking. De temperaturen zijn opvallend zacht voor de tijd van het jaar, met waarden rond de 10 graden.