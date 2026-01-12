Loodgieters verwachten drukte door dooi: zo herken je lekkage

Loodgieters, dakdekkers en rioolservicebedrijven krijgen het de komende dagen extra druk nu het warmer gaat worden. Techniek Nederland verwacht dat deze dooi tot veel problemen met dakgoten, waterleidingen en rioleringen zal leiden. "In veel gevallen wordt de schade door vorst en sneeuw pas zichtbaar wanneer het gaat dooien", zegt een woordvoerder.

Het water in leidingen, dakgoten en regenpijpen kunnen bevriezen en daardoor uitzetten. Dat kan leiden tot scheurtjes en losgeraakte verbindingen. Als het water ontdooit, kan het gaan lekken. Scheuren kunnen ook zijn ontstaan door grote hoeveelheden sneeuw op daken.

Belang van een tijdige controle

"Zonder tijdige controle kan dit leiden tot lekkages, waterschade en hoge herstelkosten." De afgelopen dagen begaven op meerdere plekken in het land platte daken het door de sneeuw. De winkels van IKEA in Utrecht, Breda en Groningen bleven uit voorzorg dicht. In andere plaatsen werden onder meer sporthallen en gymzalen gesloten.

Hieronder is te zien hoe een sportcentrum uit Utrecht afgelopen week instortte na eerdere signalen van scheuren in het dak:

0:50 Deel sportcentrum Utrecht ingestort, onduidelijk of er mensen binnen zijn

Extra alert

De brancheorganisatie adviseert mensen daarom extra alert te zijn op bijvoorbeeld onverklaarbare vochtplekken, een dalende waterdruk of lekkende koppelingen bij water- en cv-leidingen. Daarnaast is het goed om dakgoten en regenafvoeren te controleren op eventuele beschadigingen. "Een verstopte of beschadigde dakgoot lijkt onschuldig, maar bij dooi kunnen grote hoeveelheden water langs de gevel lopen of zelfs naar binnen. Dat levert niet alleen waterschade op, maar later ook schimmelproblemen."