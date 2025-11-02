Terug

Winkels en parkeergarage Nieuwegein dicht om scheuren in plafond

Vandaag, 08:27 - Update: 1 uur geleden

De parkeergarage onder het Stadshuis in Nieuwegein en enkele winkels in het pand blijven ook zondag nog dicht. Zaterdagmiddag werden winkels ontruimd en het plein ervoor deels afgezet omdat er scheuren in het plafond van een van de winkels waren gezien.

De gemeente meldt op haar website dat er meer tijd nodig is om de situatie goed te onderzoeken. In het gebouw van het Stadshuis zitten meerdere winkels. In de winkel van Pets Place zijn uit voorzorg stempels geplaatst die voor stabiliteit moeten zorgen. Die winkel, maar ook de Xenos en sportschool Basic Fit, blijven dicht zolang het onderzoek loopt.

De andere winkels zijn zondag open. De gemeente meldt verder dat er goed wordt gezorgd voor de dieren in Pets Place. Ze kan nog niet zeggen hoe lang het onderzoek gaat duren. De scheuren lijken zich niet te ontwikkelen, liet de gemeente zaterdag al weten.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein informeert bezoekers op de website over de gesloten parkeergarage. Die ligt namelijk vlakbij het ziekenhuis. "Dat was eigenlijk onze uitwijkmogelijkheid, omdat de parkeergarage naast ons al een tijd gesloten is", zegt een woordvoerder. In die parkeergarage stortten in mei vorig jaar de rijhellingen in. De garage werd gesloten, het puin is inmiddels opgeruimd, de herbouw is gestart en de verwachting is dat die begin volgend jaar weer kan worden gebruikt.

