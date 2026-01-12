Meerdere snelwegen deels afgesloten door ongelukken door gladheid

Meerdere snelwegen zijn deels afgesloten vanwege ongelukken door gladheid, meldt de ANWB maandagochtend vroeg. Zo is de A28 van Zwolle naar Assen afgesloten vanwege een geschaarde vrachtwagencombinatie.

Op de A6 tussen Almere-Stad en Almere-Haven is een parallelrijbaan dicht vanwege een geschaarde vrachtwagencombinatie, meldt de ANWB rond 05.30 uur.

Het knooppunt Zonzeel op de A59 is afgesloten wegens bergingswerkzaamheden. Eerder in de nacht van zondag op maandag was ook het knooppunt Empel naar de A2 richting Utrecht om die reden afgesloten.

In een groot deel van het land is er volgens het KNMI gladheid door ijzel. Hiervoor geldt code oranje, met uitzondering van Zeeland.