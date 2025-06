KNMI waarschuwt: weer code geel om onweersbuien en grote hagelstenen

Het KNMI heeft voor Limburg code geel afgegeven in verband met onweersbuien. Die komen in het zuidoosten van de provincie voor en trekken noordwaarts langs de oostgrens van de provincie.

Code groen, geel, oranje... rood? Zijn al die waarschuwingen nou wel nodig? We leggen het je uit in bovenstaande video.

In korte tijd kan veel regen vallen, waarschuwt het weerinstituut. Daardoor kan er plaatselijk wateroverlast ontstaan. Ook is er kans op hagelstenen met een doorsnede tot 2 centimeter. Verder waarschuwt het KNMI voor windstoten. Het zicht in de buien kan slecht zijn.

In de loop van de middag verlaten de buien Limburg.

