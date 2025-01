Let it snow! Gladde wegen en dik pak sneeuw in het zuidoosten van het land

In het zuidoosten van het land is het woensdagavond begonnen met sneeuwen. Op verschillende plekken, vooral in Zuid-Limburg, kan een sneeuwdek van 1 tot maximaal 5 centimeter ontstaan. Dat meldt Weeronline. Dat zorgt voor gladde wegen, maar ook voor sneeuwpret in Limburg.

In Noord-Brabant zorgde gladde wegen woensdag voor een hoop valpartijen (zie bovenstaande video).

In de rest van het land is het minder winters. Natte sneeuw en regen wisselen elkaar af in delen van Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, terwijl het in het noorden voorlopig droog blijft. Donderdagochtend kan dat veranderen en is er kans op (natte) sneeuw in meerdere provincies, maar het is onzeker of die overal blijft liggen. In de heuvels van Limburg is de kans het grootst dat dat gebeurt, daar kan op sommige plekken tot zo'n 10 centimeter sneeuw vallen.

Glad en code geel

In Limburg is het door de winterse neerslag ook glad op de wegen. Het KNMI heeft voor die provincie daarom code geel afgegeven tot donderdagmiddag. In Noord-Brabant en Gelderland wordt die waarschuwing in de nacht van woensdag op donderdag ook van kracht, met het oog op de verwachte gladheid daar. Volgens het KNMI houdt de gladheid in Limburg het langst aan.

Ondanks de sneeuwvlokken en de wit bedekte straten trotseren sommige Nederlanders de sneeuw. Op X is te zien dat mensen door de sneeuw lopen en genieten van de witte vlokken.

Rijkswaterstaat roept mensen op om op een later moment van of naar Limburg te reizen, vanwege gladde wegen door de sneeuw. Wel wordt "met man en macht" gewerkt om de gladheid de baas te zijn. Reizigers die toch de weg op gaan rond de zuidelijke provincie wordt geadviseerd extra alert te zijn.

ANP