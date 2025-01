Code geel van kracht in deel van het land: hier is het glad vanwege sneeuw

Het sneeuwt in een deel van het land en dat gaat zorgen voor gladde wegen, meldt het KNMI. Het weerinstituut heeft daarom vanaf woensdag 18.00 uur code geel afgegeven voor de provincie Limburg, waar de eerste vlokken al zijn gevallen. Later geldt ook code geel in de provincies Noord-Brabant en Gelderland.

Woensdagavond gaat het in het zuiden van Limburg sneeuwen, met gladde wegen tot gevolg. In de loop van komende nacht en donderdagochtend gaat ook in Noord-Brabant en in de zuidelijke en oostelijke delen van Gelderland (natte) sneeuw vallen. Er is daardoor grote kans op vertragingen op de weg en op het spoor, aldus het KNMI. De gladheid houdt tot donderdagmiddag aan.

Code geel tijden Code geel geldt op deze tijden: Gelderland: code geel van 04.00 uur tot donderdagmiddag 12.00 uur

Limburg: code geel van 18.00 uur tot donderdagmiddag 12.00 uur

Noord-Brabant: code geel van 02.00 uur tot donderdagochtend 10.00 uur

In Limburg kan woensdagavond tot en met donderdagmiddag een sneeuwdek van 2 tot 5 centimeter ontstaan, in de Zuid-Limburgse heuvels mogelijk enkele centimeters meer. Komende nacht en morgenochtend kan er in Noord-Brabant en het zuidoosten van Gelderland een sneeuwdek van 2 tot 5 centimeter ontstaan. De sneeuw trekt donderdagmiddag naar Duitsland weg.