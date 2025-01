Glibberen en glijden: spiegelgladde fietspaden zorgen voor valpartijen in het hele land

Het was woensdagochtend op veel plekken in Nederland glibberen en glijden. Door de lage temperaturen en het natte wegdek veranderden sommige fietspaden in spiegelgladde banen. Op meerdere plaatsen ging het daardoor mis.

Op beelden is te zien dat vooral voertuigen met dikkere banden, zoals scooters en fatbikes, uitgleden. Zo ging het op de kruising van de Beelaerts van Bloklandstraat en de Bokhamerstraat, evenals de Reitse Hoevenstraat, meerdere keren fout. Vooral scooters en fatbikes belandden daar op de grond.

In Breda zag een correspondent dat het op de kruising van de Overakkerstraat en de Trompenburgstraat herhaaldelijk misging. Volgens Omroep Brabant raakte daar een scooterbestuurder gewond. Deze persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Glibberen door het hele land

Niet alleen in Brabant, maar ook in Wilnis (Utrecht), Deventer (Overijssel) en Roden (Drenthe) zorgde de gladheid voor gevaarlijke situaties.

In Wilnis gingen rond 08.45 uur meerdere fietsers onderuit op het fietspad bij de rotonde van de Veenweg en de Mijdrechtse Dwarsweg. Beelden laten zien dat het rode asfalt spekglad was. Meerdere fietsers kwamen ten val, waarbij twee mensen gewond raakten.

Meerdere fietsers raakten gewond door de gladheid in Wilnis. Beeld: Petershotnews

De politie zette onmiddellijk een deel van het fietspad af. Andere weggebruikers moesten voorzichtig te voet over het gladde pad. De gemeente werd direct ingeschakeld en begon snel met strooien.

Ook in Deventer was het spiegelglad. De kruising Ceintuurbaan/Laan van Borgele veranderde in een ware ijsbaan. Zeker één fietser kwam hard ten val en raakte gewond. Een traumahelikopter werd opgeroepen, en de politie waarschuwde andere fietsers om voorzichtig te zijn.

In het Drentse Roden raakte eveneens een fietser gewond na een valpartij. Op de kruising van de Ceintuurbaan Noord met De Hulst kwam een fietser hard ten val door het gladde wegdek. Het slachtoffer werd na behandeling ter plekke naar het ziekenhuis gebracht. Ook hier waarschuwde de politie andere fietsers voor de spekgladde wegen.