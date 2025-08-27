Terug

Extreem noodweer in Alpengebied, code rood afgegeven

Extreem noodweer in Alpengebied, code rood afgegeven

Extreem weer

Vandaag, 17:38

Inwoners van en bezoekers aan delen van het Alpengebied moeten de komende twee dagen rekening houden met extreem noodweer, meldt Weeronline woensdag. Met name in het zuiden van Zwitserland komt het met bakken uit de hemel. Tot en met vrijdag wordt daar meer dan 400 millimeter neerslag verwacht, gelijk aan wat er normaal in een half jaar valt.

Door het krachtige lagedrukgebied dat het Alpengebied bereikt, "ontstaat er een zuidwestelijke stroming die gepaard gaat met zeer instabiele en vochtige lucht", aldus Weeronline. Naast het zuiden van Zwitserland krijgt ook het noorden van Italië te maken met grote hoeveelheden regen. Ook daar kan dan plaatselijk sprake zijn van hoogwater, aardverschuivingen en modderstromen, voorspelt het weerbureau.

Zijn weerwaarschuwingen niet een beetje overdreven? Wij zochten het uit:

Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?
2:39

