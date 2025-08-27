September start nat en fris, maar nazomer lonkt halverwege de maand

Wie dacht dat september meteen een rustige nazomer zou brengen, komt bedrogen uit. Volgens meteoroloog Robert de Vries begint de maand juist onstuimig, met meer regen dan normaal en stevige westen- tot zuidwestenwinden. "Zeker de eerste tien dagen van september hebben we de paraplu wel nodig", aldus De Vries. Maar vanaf half september lijkt het weer te stabiliseren en krijgen we mogelijk alsnog een mooie nazomer.

In het eerste deel van september blijft de temperatuur onder de 20 graden, wat normaal is voor deze tijd van het jaar. Wel kunnen we onze borst natmaken, letterlijk want in de eerste anderhalve week van september kunnen er pittige buien over Nederland trekken.

Bekijk hier het laatste weerbericht van Hart van Nederland:

1:01 Laatste zomerse dag van de maand voor de boeg: dit weekend wisselvallig

Natte bedoening

De meeste buien worden in de kustgebieden verwacht, een typisch verschijnsel voor het najaar door het relatief warme zeewater. Dat vormt een goede voedingsbron voor buien. Zeker voor strandtenthouders kan het soms een natte bedoening zijn. De middagtemperaturen blijven iets boven de 20 graden uitkomen, "dus een dikke jas is voorlopig nog niet nodig", vertelt De Vries verder.

Maar al die neerslag hoeft niet alleen negatief te zijn. Door het neerslagtekort van de afgelopen periode kunnen de natuur en de bodem de regen goed gebruiken. Toch voelt het natte en frisse weer voor veel mensen eerder herfstachtig dan nazomers.

Kans op nazomer

Komt die nazomer dan helemaal niet? Dat niet, rond het midden van de maand ziet de verwachting er heel anders uit. De kans op regen neemt flink af, de wind gaat liggen en er is meer ruimte voor zon. De temperatuur blijft rond dezelfde waarden, maar landinwaarts kan het met genoeg zon oplopen tot zomerse dagen.

Wie hoopt op lange zwoele avonden moet wel rekening houden met frissere nachten. In de loop van september kunnen de minima zelfs richting het vriespunt zakken, vooral in heldere nachten met weinig bewolking.

Onzekerheid

Voor het laatste deel van de maand is het beeld nog onduidelijk. Ex-orkanen die via de Atlantische Oceaan onze kant opkomen, kunnen het weer flink beïnvloeden. Dat kan leiden tot stormachtig en nat weer, maar ook tot een warme zuidelijke stroming die september alsnog zomers afsluit.