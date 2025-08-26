Eerst zomers warm, dan regen en wind: zo verandert het weer deze week

Het einde van augustus laat zich voelen. De dagen worden korter en de nachten frisser, maar overdag kan het nog verrassend warm zijn. Deze week komt dat door de restanten van orkaan Erin, de eerste van dit seizoen, die vanaf de Atlantische oceaan richting de Britse eilanden trekt. Nederland krijgt daardoor te maken met een mix van zomerse warmte en wisselvallig weer. Maar dinsdag eerst nog een onvervalste zomerdag.

Dinsdag is voorlopig de mooiste dag. Vooral in de ochtend schijnt de zon volop, met slechts wat sluierbewolking. In de middag schuift vanuit het westen meer bewolking binnen en kan er lokaal een bui vallen. Toch blijft het warm: de temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noorden tot bijna 29 graden in het zuiden. In de avond kan in het oosten nog een buitje vallen, maar in de nacht klaart het weer wat op.

Ook woensdag voelt het nog zomers aan. Het blijft grotendeels droog met af en toe zon, al zijn er ook wolkenvelden. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Vanaf donderdag komt er echter een duidelijke omslag.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Na donderdag wisselvallig

Vanaf donderdag neemt de kans op regen en buien flink toe en zien we de zon minder vaak. Het weekend staat in het teken van wisselvalligheid, het ene moment kan de zon de boventoon voeren om afgewisseld te worden door een bui. Met een stevige zuidwestenwind en geregeld een plens neerslag halen we dan nog maar zo’n 20 graden. Voor racefans die naar Zandvoort gaan is het dus verstandig om een poncho mee te nemen naar het circuit.

Beeld: Arnout Bolt