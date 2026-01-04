Gladheid zorgt opnieuw voor ongelukken door heel Nederland

De gladheid speelt het verkeer nog steeds parten. Zaterdagavond en -nacht gebeurden door het hele land ongelukken.

Bij Gasselte (Drenthe) schaarde een vrachtwagen door de gladheid op de N34. In Friesland, bij Donkerbroek, reed een auto van de weg op de N381. Bij Hilaard gleed een auto de sloot in. In Sneek belandde een andere auto in de greppel.

Ook in Drenthe is een flink pak sneeuw gevallen. Volgens RTV Drenthe lag er bij De Kiel zelfs 13 centimeter sneeuw. Bij het Utrechtse Maarsbergen belandde een auto in de sloot naast een afrit van de A12. In Barendrecht gleed een auto deels een sloot in. Daarnaast waren er glijproblemen op de A58 tussen Arnemuiden en Goes in Zeeland.

Sinds zaterdag 19.00 uur heeft Rijkswaterstaat bijna 6 miljoen kilo zout gestrooid. De strooiwagens reden sindsdien ruim 72.000 kilometer.