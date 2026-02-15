Volg Hart van Nederland
Rijkswaterstaat: pas rijstijl aan en hou rekening met gladheid

Extreem weer

Vandaag, 12:05

Weggebruikers moeten tot maandagochtend rekening houden met gladheid wanneer ze de weg opgaan en hun rijstijl daarop aanpassen. Volgens Rijkswaterstaat kan het op veel plaatsen glad worden. Strooiwagens staan klaar om te strooien, aldus de organisatie.

Een gebied met sneeuw trekt zondag vanuit het zuidwesten over het land. In heel Nederland geldt daarom code geel. Dit begint zondag rond 16.00 uur in Zeeland. Vanaf 18.00 uur waarschuwt het KNMI ook voor sneeuw en gladheid in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg.

In het grootste deel houdt dit in de nacht van zondag op maandag op, maar in het noorden kan de overlast tot maandagochtend aanhouden. Zo loopt de code geel in Friesland en Drenthe tot maandag 07.00 uur en in Groningen tot 09.00 uur.

Volgens het KNMI kan er op veel plaatsen 2 tot 5 centimeter sneeuw vallen, en plaatselijk nog meer.

Door ANP

