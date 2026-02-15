Volg Hart van Nederland
Sneeuw op komst: waarschuwing voor gladde wegen

Weerbericht

Vandaag, 08:46

Op steeds meer plaatsen in het land geldt zondag later in de middag, avond en nacht code geel voor sneeuw. Plaatselijk kan tijdelijk een sneeuwdek ontstaan van 3 tot 6 centimeter, meldt meteoroloog Dennis Wilt. Dat betekent kans op gladde wegen en verraderlijke situaties, zeker in de avonduren.

In de loop van de nacht trekt zachtere lucht het land binnen en gaat de sneeuw op veel plaatsen over in regen.

Meer over wat dit betekent voor jouw regio zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

