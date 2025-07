Enorme schade in Winterswijk kwam door 'valwind', fenomeen na intense bui

De schade in de Gelderse plaats Winterswijk is veroorzaakt door een valwind, zegt Weeronline op basis van de schade die te zien is op sociale media. Als gevolg van noodweer stortte onder meer een deel van het dak van een bedrijfspand in en vielen bomen om.

Volgens Weeronline is een valwind "een sterk dalende luchtstroom die kan leiden tot zeer zware windstoten".

Dit was de schade:

1:28 Winterswijk opgeschrikt door noodweer

Het fenomeen ontstaat doordat een enorme hoeveelheid koude lucht uit een intense bui naar beneden stort. Het gaat dan bijvoorbeeld om "het type onweersbui dat gisteren voorkwam in Oost-Nederland en waarvoor de code oranje ook gold", zegt meteoroloog Johnny Willemsen. "Deze code oranje was er ook in de eerste plaats voor de kans op dit soort windoverlast." Willemsen benadrukt dat het echt ging om een kortdurende gebeurtenis van slechts enkele seconden.

Heerlijk weer?

Donderdag is het volgens het weerbureau "heerlijk weer" in Winterswijk. Er staat weinig wind, er is veel zon en er hangen enkele stapelwolken in de lucht. De maximumtemperatuur komt uit op een graad of 24.

ANP