Burgemeester Winterswijk: klein wonder dat niemand gewond raakte

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk noemt het een "klein wonder" dat er woensdag niemand gewond raakte door het noodweer in de Gelderse plaats. Een dag later wordt hard gewerkt om de schade te herstellen. "Ik heb respect voor hoe iedereen zich de afgelopen uren heeft ingezet", zegt de burgemeester.

De storm, die gepaard ging met harde wind en veel regen, brak rond 18.00 uur uit en duurde volgens Bengevoord zo'n twintig minuten. De brandweer ging al snel met een groep hoveniers, aannemers en loonbedrijven aan de slag om de schade op te ruimen. "Rond 19.30 uur hoorde je overal het gebrom van motorzagen", aldus de burgemeester. Er is de hele nacht doorgewerkt.

Over de precieze omvang van de schade kan hij nog niets zeggen. Wel is bekend dat het dak van een bedrijfspand deels is ingestort. Ook zijn er volgens de burgemeester veel bomen omgewaaid. "In het buitengebied zie je ook bomen op schuren en huizen."

