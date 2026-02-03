Code oranje uitgebreid naar Noord-Holland, Flevoland en Overijssel om ijzel

Het KNMI heeft de aangekondigde code oranje uitgebreid naar de provincies Flevoland, Overijssel en Noord-Holland. "In de loop van de avond, vannacht en woensdagochtend is er in het noorden en noordoosten op veel plaatsen verraderlijke gladheid door ijzel." Daardoor is er grote kans op ongelukken op gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen.

Code oranje geldt voor de Waddeneilanden, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland. In Flevoland, Overijssel en Noord-Holland is de waarschuwing tot woensdagnacht 04.00 uur van kracht. Vanaf dan tot 06.00 uur geldt in die drie provincies code geel. In Groningen, Friesland, Drenthe en op de Waddeneilanden is code oranje tot woensdag 10.00 uur afgegeven.

Voor de overige provincies in Nederland is geen waarschuwing afgegeven.