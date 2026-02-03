Volg Hart van Nederland
Geen bussen in noorden van het land door verwachte ijzel

Extreem weer

Vandaag, 16:54

In Friesland, Groningen en Drenthe rijden van dinsdagavond 20.30 uur tot woensdagochtend 10.30 uur geen openbare bussen van Qbuzz. De vervoerder neemt die maatregel omdat er ijzel wordt verwacht. Of de bussen op de Waddeneilanden blijven rijden, is dinsdagmiddag nog niet duidelijk.

Voor de eilanden en de drie noordelijke provincies heeft het KNMI waarschuwingscode oranje afgegeven. Er trekt een bui over het land die vanaf 22.00 uur tot woensdagochtend 10.00 uur in het noorden als ijzel naar beneden komt. Daardoor wordt het op veel plekken glad, met een verhoogd risico op ongelukken.

Plaatselijk kan de gladheid dinsdagavond en -nacht ook voorkomen in het noorden van Gelderland, Noord-Holland, Flevoland en Overijssel. Voor die provincies geldt waarschuwingscode geel.

