Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid: 'Ga niet de weg op'

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers in de drie noordelijke provincies voor gladheid. De waarschuwing geldt van dinsdagavond 22.00 uur tot en met woensdagochtend 10.00 uur.

Vanaf dinsdagmiddag geldt voor heel Nederland code geel vanwege gladheid, met uitzondering van de provincie Zeeland. In de provincies Drenthe, Groningen en Friesland, en in het Waddengebied, geldt vanaf 22.00 uur code oranje. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers in het noorden om niet de weg op te gaan als dat niet nodig is.

De neerslagzone die de gladheid veroorzaakt, trekt van zuid naar noord. Weggebruikers in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Overijssel moeten daarom al in de middag extra alert zijn.