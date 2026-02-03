Code geel en oranje: het kan spiegelglad worden

Ook deze eerste februariweek blijft het winterweer wisselvallig, meldt meteoroloog Dennis Wilt. Dinsdag dreigt op veel plekken gladheid door ijzel; codes geel en oranje zijn van kracht. In het zuiden gaat het regenen bij temperaturen net boven nul, op andere plekken vriest het nog licht en kan het spiegelglad worden.

In de avond bereikt de neerslag ook het noorden, met daar ijzel en sneeuw. Het waait stevig.

