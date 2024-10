Ex-orkaan Kirk trekt vanaf woensdag over het land: dit kunnen we verwachten

Na een periode van zacht herfstweer met veel zon, moeten we ons vanaf woensdag opmaken voor stormachtig weer. Ex-orkaan Kirk trekt over Nederland, met stevige buien en zware windstoten. Volgens weerman Dennis Wilt kunnen deze windvlagen, vooral aan de kust, voor gevaarlijke situaties zorgen. "Takken en zelfs bomen kunnen omvallen door de kracht van de wind," waarschuwt hij.

Woensdag trekt de zuidelijke wind verder aan, er vallen buien en het blijft nog zacht met temperaturen rond de 17 graden. Later op de dag gaat het vanuit het zuiden stevig regenen.

'Bomen kunnen omvallen'

In de nacht naar donderdag trekt het lagedrukgebied, wat over is van ex-orkaan Kirk, pal over Nederland. Het plenst onophoudelijk, terwijl de wind naar het westen draait. Donderdagochtend wordt stormachtig langs de kust, met (zeer) zware windstoten die voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen, zoals vallende taken of zelfs bomen.

In de loop van donderdagochtend trekt het regengebied via het noordoosten het land uit, maar er vallen nog enkele pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en een vlagerige wind. Het wordt maximaal 14 graden. In de middag en avond, wanneer het lagedrukgebied richting Scandinavië trekt, wordt het geleidelijk weer iets rustiger.

Na donderdag fris en meer zon

Vrijdag en in het weekend blijft het fris met temperaturen rond 13 graden, maar kunnen we naast enkele buien ook weer genieten van geregeld zon. 's Avonds zakt de temperatuur naar zo'n 3 tot 8 graden.