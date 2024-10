Warme herfstdag met temperaturen tot wel 20 graden

De herfst laat zich maandag van haar warme kant zien, want de temperatuur lokaal kan oplopen tot maar liefst 20 graden, terwijl 16 graden normaal is voor deze tijd van het jaar.

In de nacht van zondag op maandag zorgde een wolkendeken ervoor dat de temperatuur op veel plekken in de dubbele cijfers bleef. Ook maandagochtend zien we al temperaturen tussen de 12 en 15 graden.

Lokaal 20 graden

De dag begint nog bewolkt, met wat regen die naar het noorden trekt. Maar goed nieuws: vanuit het zuidwesten komen opklaringen ons land binnen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is vrij krachtig langs de kust, maar zal in de middag iets afnemen.

Deze zuidelijke wind zorgt ervoor dat warme lucht het land in wordt geblazen, waardoor het in het zuiden lokaal zelfs 20 graden kan worden. Ook in het noorden lopen de temperaturen op tot zo’n 17 à 18 graden, zodra de zon daar doorbreekt en de laatste buien wegtrekken.

Na dinsdag onstuimig

Dinsdag blijft het met 18 graden nog steeds vrij warm, maar we moeten wel rekening houden met een paar buien. Daarna slaat het weer om en krijgen we te maken met regen, veel wind en een flinke portie nattigheid.