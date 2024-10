Herfstweer slaat volledig om: regen en wind op komst

Zondag is het nog genieten van rustig en vrij zonnig herfstweer, maar het einde van het weekend markeert een omslag naar regen en wind, aldus meteroloog Dennis Wilt.

De zondag begint fris, maar warmt snel op door de zon, vooral in het noordoosten blijft het zonnig. Vanuit het zuidwesten trekken echter steeds meer wolken het land binnen, en later in de middag kan er in Zeeland al wat regen vallen. Het blijft verder droog, met een stevige zuidoostenwind langs de kust en rond het IJsselmeer. De temperatuur loopt op naar zo’n 16 graden.

Zondagavond trekt de regen verder het land in en blijft het onder de wolken minder koud, met temperaturen rond de 11 graden.

Nat en winderig begin van de week

Maandagochtend trekt de regen weg richting het noorden, waarna de dag overwegend droog blijft met zon. "Later op de dag komen er wel weer nieuwe wolken binnen vanuit het zuiden,” zegt Wilt. De zuidelijke wind wordt krachtig en de temperatuur loopt op naar 19 graden.

Dinsdag kunnen we ook een paar buien verwachten met een temperatuur van 18 graden.

De rest van de week wordt echter nat door de restanten van ex-orkaan Kirk. "Woensdag en donderdag is het bewolkt en regenachtig, met stevige westelijke wind en temperaturen rond de 15 graden. Later in de week wordt het nog frisser, maar er is ook weer kans op zon in het weekend", aldus Wilt.