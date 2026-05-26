Eerste tropische dag van het jaar, niet eerder was het zo warm op 26 mei

Vandaag, 15:44

Na een zomers en warm pinksterweekend kwam er dinsdag nog een schepje bovenop. De eerste tropische dag van het jaar is een feit. Op het landelijk weerstation in de Bilt werd om 14:10 al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Dat is erg vroeg in het jaar, normaal komen deze temperaturen eind juni voor. Het is dan ook op 26 mei nooit eerder zo warm geweest sinds het begin van de metingen in 1901.

In het zuiden was zelfs sprake van een zeer vroege regionale hittegolf. Meer daarover in de video bovenaan.

Vanavond blijft het nog lang zwoel. Vannacht koelt het overal, met een aantrekkende en naar noord draaiende wind, aangenaam af tot lokaal 12 graden. 

Grote verschillen

Morgen is het dan weer wat aangenamer. De zon schijnt nog wel geregeld en het blijft droog, maar er trekken ook wolkenvelden voorbij. Ook waait er matige tot vrij krachtige noordoostenwind waardoor de temperaturen van Noord naar Zuid wel 10 graden verschillen. In het waddengebied is het zelfs fris met maximaal 15 graden terwijl het in de zuidelijke provincies nog zomers warm wordt met maxima rond 25 graden. 

Warmer en kans op onweer

Vanaf donderdag draait de wind weer en is het overal weer een paar graden warmer met nog steeds geregeld zon, soms afgewisseld met wolken. In loop van het weekend trekt dan de zuidwestenwind aan, wordt het minder warm en neemt de kans op een regen- of onweerbui vanaf zondag ook toe.

Door Dennis Wilt

