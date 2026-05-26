Eerste regionale hittegolf in mei sinds 1998 nu officieel een feit

De eerste regionale hittegolf in mei in bijna 30 jaar is een feit. Op het Noord-Limburgse weerstation in Ell werd dinsdag aan het begin van de middag een temperatuur van 30,7 graden gemeten. Daarna liep het kwik nog verder op. Daarmee is officieel sprake van een regionale hittegolf.

Voor een hittegolf zijn minimaal vijf zomerse dagen met temperaturen van ten minste 25 graden nodig, waarvan er ook nog eens drie tropisch verlopen met 30 graden of meer. Voor een landelijke hittegolf moeten deze waarden worden gemeten op het weerstation in De Bilt. En dat zit er voorlopig nog niet in.

Hittegolf in mei

Afgelopen vrijdag begon op veel plaatsen al de zomerse reeks van vijf dagen. Zaterdag en Tweede Pinksterdag noteerde het weerstation in Ell ook al twee tropische dagen, met respectievelijk maxima van 31,0 en 30,1 graden. Daardoor kunnen we vandaag spreken van een regionale hittegolf. De eerste regionale hittegolf in mei sinds 1998!

Woensdag aangenamer

De zon schijnt voorlopig nog geregeld, al trekken woensdag wel wat meer wolken voorbij. Het blijft droog, maar met een matige noordoostenwind wordt het ineens een stuk minder warm. In het noorden voelt het zelfs fris aan.

Het zeewater voor onze kust is in het voorjaar nog koud, met temperaturen van rond de 13 graden. Dan maakt een wind vanaf zee een groot verschil.

In het waddengebied is het zelfs fris met maxima van ongeveer 15 graden. Verder landinwaarts in de noordelijke provincies loopt het kwik nog op tot rond de 20 graden. In het midden en zuiden van het land wordt het het warmst, met temperaturen tussen de 22 en 26 graden. Als het woensdag in Ell opnieuw 25 graden of warmer wordt, blijft de regionale hittegolf voorlopig in stand.

Vanaf donderdag draait de wind weer en wordt het overal een paar graden warmer, met nog steeds geregeld zon. In de loop van het weekend trekt de zuidwestenwind aan, wordt het minder warm en valt mogelijk ook weer een bui.