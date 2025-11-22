KNMI waarschuwt voor gladheid zondag: code geel in het noorden

In de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe geldt vanaf zondagmiddag 16.00 uur code geel omdat het glad kan worden door sneeuw, meldt het KNMI zaterdag. De weerswaarschuwing is tot 21.00 uur van kracht. Zondagmiddag en -avond valt er (natte) sneeuw in de noordoostelijke helft van Nederland, wat daar voor gladheid kan zorgen. Later in de avond wordt het warmer, waardoor de gladheid weer verdwijnt.

Sneeuwlaag

Het weerinstituut meldt dat er in Friesland, Groningen en Drenthe een sneeuwlaag van 1 tot 2 centimeter kan ontstaan. Vooral in Groningen kan dit oplopen tot plaatselijk 3 centimeter. Later op zondagavond en in de nacht naar maandag smelt de sneeuw weer.