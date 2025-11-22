Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

KNMI waarschuwt voor gladheid zondag: code geel in het noorden

Extreem weer

Vandaag, 14:53

Link gekopieerd

In de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe geldt vanaf zondagmiddag 16.00 uur code geel omdat het glad kan worden door sneeuw, meldt het KNMI zaterdag. De weerswaarschuwing is tot 21.00 uur van kracht. Zondagmiddag en -avond valt er (natte) sneeuw in de noordoostelijke helft van Nederland, wat daar voor gladheid kan zorgen. Later in de avond wordt het warmer, waardoor de gladheid weer verdwijnt.

Sneeuwlaag

Het weerinstituut meldt dat er in Friesland, Groningen en Drenthe een sneeuwlaag van 1 tot 2 centimeter kan ontstaan. Vooral in Groningen kan dit oplopen tot plaatselijk 3 centimeter. Later op zondagavond en in de nacht naar maandag smelt de sneeuw weer.

Door ANP

Lees ook

Volop ijspret in Winterswijk: 'Geweldig verjaardagscadeau'
Volop ijspret in Winterswijk: 'Geweldig verjaardagscadeau'
Winterse taferelen in Winterswijk: eerste schaatsers op natuurijs
Winterse taferelen in Winterswijk: eerste schaatsers op natuurijs
Koud weekend met kans op sneeuw en gladheid
Koud weekend met kans op sneeuw en gladheid

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.