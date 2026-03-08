Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Code geel om dichte mist in drie provincies tot maandagochtend

Extreem weer

Vandaag, 21:14

Link gekopieerd

In Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het KNMI heeft om die reden code geel afgegeven voor de drie westelijke provincies. De waarschuwing geldt vooralsnog van zondagavond tot maandagochtend.

Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist, zegt het KNMI. De afgelopen dagen heeft dit weersverschijnsel al meerdere malen geleid tot code geel.

Door ANP

Lees ook

Felle lichtflits in de lucht: meteoor op veel plekken te zien
Felle lichtflits in de lucht: meteoor op veel plekken te zien
Zachte weer is voorbij, volgende week wisselvallig en veel wind
Zachte weer is voorbij, volgende week wisselvallig en veel wind
KNMI waarschuwt voor dichte mist in deel van het land
KNMI waarschuwt voor dichte mist in deel van het land

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.