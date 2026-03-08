Code geel om dichte mist in drie provincies tot maandagochtend

Extreem weer
Vandaag, 21:14
In Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het KNMI heeft om die reden code geel afgegeven voor de drie westelijke provincies. De waarschuwing geldt vooralsnog van zondagavond tot maandagochtend.
Het verkeer kan hinder ondervinden van de mist, zegt het KNMI. De afgelopen dagen heeft dit weersverschijnsel al meerdere malen geleid tot code geel.
