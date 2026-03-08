Zachte weer is voorbij, volgende week wisselvallig en veel wind

Weerbericht
Vandaag, 08:37
Zondag kunnen we nog even genieten van het zachte weer. De zon breekt door en in het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 18 graden. Ook maandag schijnt de zon, maar de dagen daarna verandert het weerbeeld. Dat meldt meteoroloog Stefan van der Gijze.
Het het weer er de komende dagen uitziet, zie je in bovenstaande video.
