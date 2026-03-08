Felle lichtflits in de lucht: meteoor op veel plekken te zien

Veel mensen konden zondag rond 19.00 uur een opvallende lichtflits in de lucht zien. Volgens meteoroloog Robert de Vries ging het om een meteoor die met hoge snelheid door de atmosfeer trok.

"Rond de klok van 19.00 uur was er eventjes een felle lichtflits door onze atmosfeer", zegt De Vries tegen Hart van Nederland. De meteoor was volgens hem op veel plekken goed zichtbaar. Op X delen mensen uit hele land filmpjes van het bijzondere fenomeen.

Wat is een meteoor?

Een meteoor ontstaat wanneer een stukje ruimtepuin met grote snelheid door de dampkring van de aarde gaat. Door de wrijving met de atmosfeer brandt het object meestal op, waardoor een heldere lichtflits zichtbaar wordt.

Soms gebeurt het dat een deel van het ruimtepuin niet volledig opbrandt. Restanten kunnen dan op aarde terechtkomen. In dat geval wordt er gesproken van een meteoriet. Of er zondagavond ook daadwerkelijk stukken op aarde zijn gevallen, is volgens De Vries nog niet duidelijk.