KNMI waarschuwt voor dichte mist in deel van het land

In meerdere provincies geldt in de nacht van zaterdag op zondag code geel voor dichte mist. Het KNMI geeft de waarschuwing voor Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland.

Lokaal kan het zicht minder dan 200 meter zijn. Naar verwachting lost de mist in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen op. Code geel geldt tot 10.00 uur.