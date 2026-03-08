KNMI waarschuwt voor dichte mist in deel van het land

Weerbericht
Vandaag, 07:12 - Update: 2 uur geleden
In meerdere provincies geldt in de nacht van zaterdag op zondag code geel voor dichte mist. Het KNMI geeft de waarschuwing voor Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland.
Lokaal kan het zicht minder dan 200 meter zijn. Naar verwachting lost de mist in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen op. Code geel geldt tot 10.00 uur.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.