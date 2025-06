Code geel: zo laat worden stevige onweersbuien met hagel verwacht

Het wordt een tropische dag vrijdag, met hoge temperaturen en veel zon. Maar aan het einde van de dag slaat het weer om. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor stevige onweersbuien, die gepaard kunnen gaan met harde windstoten. Hier lees je waar en hoe laat je die buien kunt verwachten.

Volgens het KNMI gaat het om buien met mogelijk zware windstoten tot 75 kilometer per uur, veel regen in korte tijd en hagelstenen tot wel 2 centimeter groot. Op sommige plekken kan er meer dan 30 millimeter regen in een uur vallen. Daardoor kunnen onder andere tuinen, kelders en tunnels onder water komen te staan.

De meeste overlast wordt verwacht in het zuidwesten van het land. De onweersbuien trekken vrijdagavond vanuit het westen naar het noorden, en nemen pas in de loop van de nacht naar zaterdag geleidelijk af.

Code geel: