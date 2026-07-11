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Code geel in groot deel van het land om hitte, Nationaal Hitteplan van kracht

Extreem weer

Vandaag, 09:49

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In het zuiden en midden van het land geldt dit weekend code geel. De aanhoudende hitte brengt risico's met zich mee, vooral voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Daarom is het Nationaal Hitteplan van het RIVM van start gegaan.

Volgens het KNMI wordt het dit weekend in de zuidelijke helft van het land maximaal 28 à 32 graden. 's Nachts is het minimaal zo'n 17 graden. De temperaturen liggen in stedelijke gebieden zowel overdag als in de nacht hoger in vergelijking met gebieden erbuiten. Ook volgende week blijft het nog een paar dagen erg warm in Nederland, behalve in de noordelijke provincies.

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In het noorden is het dit weekend ook al koeler. Zaterdag begon het daar grijs door laaghangende bewolking. Op de Waddeneilanden kan dit langer blijven hangen. Het wordt er maximaal 23 graden.

Nationaal Hitteplan

Door de hitte geldt zaterdag een Nationaal Hitteplan voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Het doel is mantelzorgers en zorgpersoneel bewust te maken, omdat de mensen waar zij voor zorgen vaak kwetsbaar zijn voor hitte. Het RIVM raadt aan voldoende te drinken, ruimtes koel te houden en alleen 's ochtends of 's avonds naar buiten te gaan.

Het Nationaal Hitteplan was eerder dit jaar van kracht tussen 18 en 29 juni. Het RIVM schatte eerder deze maand in dat er tussen 22 en 28 juni 480 meer sterfgevallen waren dan verwacht. Tijdens die week gaf het KNMI voor het eerst een code rood af voor hitte.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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