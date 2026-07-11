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Te heet om te werken? 'Tijd voor gedegen hitteprotocol'

Werk

Vandaag, 08:59

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Nu grote delen van Nederland opnieuw te maken krijgen met hoge temperaturen, waarschuwt vakbond CNV dat veel werkplekken niet zijn voorbereid op extreme hitte. Volgens nieuw onderzoek ervaart meer dan de helft van de werknemers gezondheidsklachten of onveilige situaties door de warmte. Daarom pleit de vakbond voor een maximumtemperatuur op de werkvloer.

Uit onderzoek onder 1.500 werknemers blijkt dat 52 procent zegt gezondheidsklachten te krijgen door de hitte. Hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid worden het vaakst genoemd. Ook zegt 56 procent dat de warmte leidt tot onveilige situaties op het werk. Bijna een kwart heeft zo'n situatie zelf meegemaakt.

Wettelijke regels

De vakbond wil dat er wettelijke regels komen om werknemers beter te beschermen. Zo pleit CNV voor een maximumtemperatuur in de Arbowet en maatregelen zoals aangepaste werktijden, extra rustmomenten, verkoeling en het stilleggen van werkzaamheden als het te heet wordt.

"Het is tijd dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen en een gedegen hitteprotocol invoeren", stelt CNV-bestuurslid Justine Feitsma. "Voor sneeuw, hagel en gladheid is wél beleid. Maar voor hitte is niets geregeld. Dat is vreemd, zeker met steeds hetere zomers."

Wat werknemers dan ervaren op hun werkplek, zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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