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Nationaal Hitteplan gaat vanaf zaterdag in voor groot deel van Nederland

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Vandaag, 10:46

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Vanaf zaterdag geldt het Nationaal Hitteplan in het midden en zuiden van Nederland. Dat heeft het RIVM vrijdag besloten in overleg met het KNMI. Het plan is van kracht in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel.

Het doel is mantelzorgers en zorgpersoneel bewust te maken, omdat de mensen voor wie zij zorgen vaak kwetsbaar zijn voor hitte. Het RIVM raadt aan voldoende te drinken, ruimtes koel te houden en alleen 's ochtends of 's avonds naar buiten te gaan. Het KNMI verwacht vanaf zaterdag maximumtemperaturen van lokaal boven de 30 graden. Ook voorspelt het voor de komende dagen hoge zonkracht.

Het Nationaal Hitteplan was eerder dit jaar van kracht tussen 18 en 29 juni. Het RIVM schatte eerder deze maand in dat er tussen 22 en 28 juni 480 meer sterfgevallen waren dan verwacht. Tijdens die week gaf het KNMI voor het eerst een code rood af voor hitte.

Door ANP

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