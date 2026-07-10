Hitte op komst: dit weekend én volgende week temperaturen rond de 30 graden

De zonnebrand kan weer uit de kast, want de komende dagen beloven echte zomerdagen te worden. Na een mistige start op vrijdag in het noorden en noordoosten breekt de zon snel door en loopt de temperatuur in het zuiden op tot een tropische 31 graden. Ook in de dagen daarna blijft het volop zomers, meldt meteoroloog Robert de Vries.

De mist verdwijnt in de loop van de ochtend snel. Daarna schijnt vrijwel overal de zon volop. Alleen in het noordoosten ontstaan in de middag enkele stapelwolken. Verder blijft het, op wat sluierbewolking na, droog en zonnig. De temperatuur loopt vrijdag op naar 24 tot 25 graden in het noorden. In het zuiden wordt het 30 tot 31 graden.

En daar blijft het niet bij: ook de komende dagen houdt het warme zomerweer aan. Meteoroloog Robert de Vries vertelt je er alles over in de bovenstaande video.