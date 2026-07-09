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Zon krijgt overhand, tropische temperaturen keren terug

Weerbericht

Vandaag, 12:20

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Na een frisse start met wat wolken in het noorden en oosten breekt de zon donderdag al snel op veel plaatsen door. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar ongeveer 21 graden in het noordwesten en 28 tot 29 graden in het zuiden.

In de nacht naar vrijdag is het vrij helder. In het noordoosten kan plaatselijk mist ontstaan, die vrijdagochtend snel verdwijnt. Daarna volgt opnieuw veel zon. Vrijdag wordt het 24 tot 25 graden in het noorden en 30 tot 31 graden in het zuiden.

Tropisch warm weekend

Ook in het weekend blijft het droog en zonnig. De zon overheerst en de temperaturen blijven zomers. In het zuiden kan het op meerdere plaatsen tropisch warm worden, met maxima van 30 tot 31 graden.

Wil je weten wat het weer precies gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de video hierboven.

Door Redactie Hart van Nederland

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