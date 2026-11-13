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Microsoft kampt nog met storing: bedrijf zegt sorry

Microsoft kampt nog met storing: bedrijf zegt sorry

Storing

Vandaag, 20:39

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Microsoft heeft vrijdag zijn excuses aangeboden voor de grote storing. Een technisch probleem bij softwarepakket Microsoft 365 zorgt er sinds donderdag voor dat applicaties als Outlook en Teams niet of beperkt beschikbaar zijn en dat heeft wereldwijd gevolgen. Microsoft meldt vooruitgang te boeken bij het herstellen van diensten, maar de dienstverlening is nog niet volledig hersteld.

"Het spijt ons enorm dat deze storing onze klanten en partners heeft getroffen. We weten dat ze erop vertrouwen dat onze diensten werken en we nemen die verantwoordelijkheid uiterst serieus", stelt Microsoft. Het Amerikaanse concern stelt dat het gaat om "een technisch probleem dat niets te maken heeft met cyberaanvallen of AI".

Ook problemen in Nederland

Ook in Nederland zijn de gevolgen van de storing merkbaar. Onder meer gemeenten en universiteiten meldden vrijdagochtend dat hun digitale bereikbaarheid beperkt is. De Toppers hebben de bekendmaking van het nieuwe lid om de storing uitgesteld.

Het technische probleem ontstond bij een upgrade van de netwerkcapaciteit, meldt een woordvoerder van Microsoft. Volgens Downdetector, dat honderdduizenden klachten registreerde, hadden gebruikers in meer dan zeventig landen last van de storing.

KPN verwacht dat onlinecriminelen gebruikmaken van de storing. De telecomprovider waarschuwt voor nepberichten van fraudeurs die zich voordoen als Microsoft.

Door ANP

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