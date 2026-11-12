Even je mail checken lukt mogelijk niet: grote storing bij Outlook

Gebruikers van Outlook, OneDrive en andere diensten van Microsoft hebben donderdagavond last van een storing. Daardoor kunnen mensen mogelijk niet bij hun e-mail, bestanden of andere programma's. Ook vanuit Nederland komen meldingen binnen. Microsoft bevestigt de problemen en werkt aan een oplossing.

De storing treft zowel particuliere als zakelijke gebruikers van Microsoft 365. Naast Outlook en OneDrive kunnen ook diensten als Microsoft Teams, SharePoint en Copilot problemen geven. Op de website Allestoringen.nl melden Nederlandse gebruikers dat ze niet of moeilijk bij de diensten kunnen.

Volgens Microsoft zijn meerdere servers onverwacht uitgevallen. Daardoor moeten de overgebleven servers meer werk verwerken en raken die overbelast. Het bedrijf probeert de uitgevallen servers weer veilig online te krijgen. Hoelang de storing nog gaat duren, is niet bekend.

Ook Facebook kampte twee jaar geleden met een grote storing. Het sociale netwerk was toen urenlang onbereikbaar. In de video hieronder vertellen Nederlanders hoe zij zich vermaken als hun favoriete apps het niet doen: