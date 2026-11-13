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Grote Microsoft-storing treft ook ziekenhuizen, gemeenten en rechtbanken

Grote Microsoft-storing treft ook ziekenhuizen, gemeenten en rechtbanken

Storing

Vandaag, 10:15

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Steeds meer Nederlandse organisaties ondervinden vrijdag problemen door de wereldwijde storing bij Microsoft 365. Gemeenten, provincies, rechtbanken, universiteiten en regionale omroepen worden getroffen. Vooral het versturen en ontvangen van e-mails via Outlook en het gebruik van Teams leveren problemen op. Uit een rondgang van Hart van Nederland langs verschillende ziekenhuizen blijkt dat ook daar hinder is, maar dat de zorg voor patiënten gewoon doorgaat.

Bij het Diakonessenhuis in Utrecht zorgt de storing vooral voor problemen met e-mailen. "Ik merk de storing zelf ook, vooral met mailen. Maar ons echt cruciale systeem draait hier niet op. Met bijvoorbeeld patiëntenafspraken en gegevens", vertelt een medewerker aan Hart van Nederland.

Ook het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk ondervindt hinder. Outlook is niet bereikbaar en Teams werkt minder goed, waardoor vooral de interne communicatie lastig is. "Maar wij lossen het anders op. En de zorg kan gewoon doorgaan, die draait er niet op; ons patiëntenportaal is gewoon beschikbaar."

Patiënten missen mogelijk e-mailmeldingen

Bij het St. Antonius Ziekenhuis heeft de storing gevolgen voor de communicatie met patiënten. Zij ontvangen mogelijk geen e-mailmelding wanneer er nieuwe informatie klaarstaat in hun patiëntenportaal. Het ziekenhuis roept patiënten daarom op zelf in te loggen als ze een bericht verwachten. Dat kan bijvoorbeeld gaan om uitslagen van onderzoeken.

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Gemeenten en provincies getroffen

Ook verschillende overheidsinstanties hebben last van de storing. Onder meer de gemeenten Leeuwarden, Bergen, Twenterand, Laren, Vlissingen, Blaricum, Eemnes, Montfoort, Reimerswaal en Sluis melden problemen met hun digitale bereikbaarheid. "Het kan bijvoorbeeld langer duren voordat we e-mails ontvangen of beantwoorden", schrijft de gemeente Twenterand op haar website.

Ook de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Groningen, Overijssel en Noord-Brabant zijn getroffen.

Ook rechtbanken, universiteiten en omroepen hebben last van storing

Bij de rechtspraak kunnen rechtbanken niet altijd e-mails versturen of ontvangen. Telefonisch zijn ze voorlopig wel bereikbaar. De Universiteit Twente en de Radboud Universiteit waarschuwen studenten voor problemen met Microsoft 365. Ook SURF, dat digitale diensten verzorgt voor onder meer universiteiten en hogescholen, ondervindt hinder.

Daarnaast melden Omroep Flevoland, RTV Utrecht en Omroep Brabant problemen. Laatstgenoemde laat weten dat mensen nieuwstips nog wel telefonisch of via sociale media kunnen doorgeven.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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