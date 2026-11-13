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Grote storing bij Microsoft nog niet opgelost: duizenden meldingen uit Nederland

Tech-nieuws

Vandaag, 07:54

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De storing bij Outlook, OneDrive en andere diensten van Microsoft is ook vrijdagochtend nog niet opgelost. Inmiddels zijn er al bijna tweeduizend meldingen binnengekomen vanuit Nederland, blijkt uit cijfers van Allestoringen.nl. Microsoft laat weten te werken aan een oplossing.

Donderdagavond gaven Nederlanders aan dat ze moeilijk toegang konden krijgen tot bijvoorbeeld Teams of hun mail. Microsoft gaf al snel aan dat de servers waren uitgevallen. Het bedrijf heeft maatregelen genomen om het verkeer om te leiden en ziet inmiddels herstel, maar nog niet alles werkt naar behoren.

Microsoft vermoedt momenteel niet dat hackers achter de problemen zitten. "Op dit moment zijn ons geen kwaadwillige activiteiten bekend die dit incident veroorzaken. We zullen dit incident met urgentie en prioriteit blijven behandelen totdat het volledig is opgelost", aldus het bedrijf op zijn website.

Door ANP

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