Bootjeseigenaren opgelet! Radiosystemen van de kustwacht werken niet door storing

De radiosystemen van Kustwacht Nederland werken niet door een storing die dinsdagochtend vroeg ontstond. Hierdoor kan de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden via de marifoon.

Via marifoonkanalen kunnen schepen met elkaar en met de kustwacht communiceren, ook is er een noodkanaal. Deze zijn nu niet te horen. Een woordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat de storing 'zeker problemen kan veroorzaken voor de recreatievaart'. De kustwacht heeft verkeerscentrales gevraagd om het noodkanaal uit te luisteren, schepen van de kustwacht op het water doen dit ook. Omliggende landen zijn op de hoogte gebracht van de storing.

Het belooft een drukke dag te worden op het water, want deze dinsdag is even zonovergoten als zinderend heet. In sommige delen van het land geldt zelfs code oranje:

0:30 Aanhoudende en extreme hitte: code oranje in het zuidoosten

Noodnummer

Reddingsboten kunnen ondanks de storing nog wel gealarmeerd worden. Voor nood is de kustwacht bereikbaar op +31 88 958 4040.

Monteurs zijn op zoek naar de oorzaak van de storing. Het is nog niet duidelijk hoelang dat gaat duren.

ANP