Grote IT-storing legt NS-reisplanner en site plat: onbekend hoe lang het gaat duren

Het IT-systeem van de NS dat maandagochtend werd getroffen door een storing wordt mondjesmaat weer opgestart, meldt een woordvoerder van de spoorvervoerder. De NS-reisplanner, die een groot deel van de ochtend onbereikbaar was via de site en app, is volgens haar bij steeds meer mensen weer in de lucht. Het kan nog wel even duren voordat de planner bij iedereen weer werkt. Honderden mensen hadden maandagochtend een melding gemakt van de problemen via Allestoringen.nl.

Door de storing lag niet alleen de reisplanner eruit, maar werkten ook de kaartautomaten op stations niet. Ook was het niet mogelijk een ov-fiets te huren. Die systemen worden nu ook weer stapsgewijs opgestart.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

Honderden meldingen

Hoe de storing kon ontstaan, is nog onduidelijk. De NS is bezig met een onderzoek om de oorzaak te achterhalen. Op de site Allestoringen.nl is vanaf 10.20 uur een flinke stijging te zien in het aantal meldingen. Inmiddels hebben al honderden mensen aangegeven problemen te ondervinden met de site en de reisplanner van de NS. Sinds 13.00 uur loopt het aantal meldingen snel omlaag.

Hart van Nederland / ANP