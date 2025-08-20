NS en vakbonden bereiken akkoord over nieuwe cao

De NS en de vakbonden hebben woensdagochtend een akkoord bereikt over een nieuwe cao, meldt FNV-bestuurder Henri Janssen. Daarmee komt er een einde aan maandenlange onderhandelingen.

Per 1 maart 2025 stijgen de lonen van NS-medewerkers met 4 procent. Op 1 maart 2026 volgt nog een verhoging van 3 tot 3,5 procent, afhankelijk van de functiegroep. Het uiteindelijke percentage ligt hoger dan in het laatste eindbod van NS, waarin voor de periode 2025 tot 2027 een totale loonstijging van 6,75 procent werd voorgesteld.

De afgelopen tijd heeft NS meermaals in Nederland gestaakt, zowel lokaal als landelijk. De stakingen zorgden voor uitgestorven stations, zo is te zien op deze video:

1:34 NS-stations uitgestorven door landelijke staking

Zwaarwerkregeling

In het akkoord is ook een zwaarwerkregeling opgenomen. Werknemers die dertig jaar of langer zwaar werk hebben gedaan, kunnen onder voorwaarden drie jaar eerder stoppen met werken. Daarnaast krijgen medewerkers die nu nog na hun 63e nachtdiensten draaien vanaf volgend jaar de mogelijkheid hiervan te worden vrijgesteld. Als de bedrijfsvoering dat niet direct toelaat, gaat de werknemer met de meeste dienstjaren voor.

De onderhandelingen tussen de bonden en NS liepen al maanden. Eerder dit jaar legde personeel van de spoorvervoerder vier keer het werk neer uit onvrede over het eerdere loonbod. Na een nacht onderhandelen zijn beide partijen nu alsnog tot een akkoord gekomen.

