Treinstakingen voorlopig opgeschort, vakbond wil in gesprek met NS

De Vakbond voor Machinisten en Conducteurs (VVMC), de grootste vakbond bij de NS, wil weer met het spoorbedrijf in gesprek om tot een cao-akkoord te komen. Dit meldt de vakbond vrijdag na intern overleg.

VVMC heeft de acties opgeschort. Als de NS de vakbond niet genoeg tegemoetkomt met betere voorstellen, komen er weer acties.

Zo reageerden mensen op de eerdere stakingen:

0:36 Begrip voor nieuwe stakingsdag op het spoor

Eerder deze week heeft een meerderheid van de leden van VVMC het eindbod van NS voor een nieuwe cao afgewezen. Donderdag heeft de vakbond de afwijzing toegelicht in een gesprek met de NS, aldus de bond. "Wat ons betreft vinden er de komende weken verdere gesprekken plaats", meldt de vakbond. De NS zou dit volgens VVMC ook hebben toegezegd.

Nieuwe, betere afspraken

De gesprekken moeten volgens VVMC duidelijk maken of de NS de vakbond over een maand genoeg tegemoetkomt om de onderhandelingen weer op te starten. "Wij zijn er klaar voor en willen nieuwe, betere afspraken maken", aldus de vakbond.

NS-medewerkers hebben sinds het klappen van het cao-overleg al vier keer het werk neergelegd. Tijdens de eerste staking begin vorige maand konden in het hele land geen NS-treinen rijden. Ook enkele dagen later moest NS de dienstregeling landelijk schrappen, door een staking in de Randstad. De overige stakingsdagen hadden regionaal impact.

ANP