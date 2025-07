Toch geen akkoord tussen vakbond en NS, FNV dreigt met nieuwe stakingen

Er is toch geen deal tussen de NS en de vakbonden. De leden van de vakbond VVMC wijzen het eindbod voor de cao van NS af. Het is onduidelijk of er nieuwe stakingsacties komen, maar vakbond FNV dreigt nu al met nieuwe stakingen als het bedrijf niet met een beter cao-bod komt. De afgelopen tijd werd het werk door NS-personeel meerdere keren neergelegd, met grote gevolgen voor de dienstregeling in het hele land.

Eerder maakte vakbond CNV bekend dat leden van CNV hadden ingestemd met het eindbod van de NS. Volgens CNV zou daarmee een einde aan de stakingen op het spoor zijn gekomen. Dat is dus niet zo.

NS-medewerkers hebben sinds het klappen van het cao-overleg in totaal vier keer het werk neergelegd. Tijdens de eerste staking konden in het hele land geen NS-treinen rijden. Ook op 10 juni moest de NS de dienstregeling landelijk schrappen als gevolg van de staking in de hele Randstad. De overige stakingsdagen, op 13 juni en 17 juni, waren regionaal.

Zwaar werk

Daarna volgde een verbeterd cao-bod van de NS. Het spoorbedrijf wil onder andere de lonen sterker verhogen dan eerder. Ook komt er een verbeterde regeling voor zwaar werk. Medewerkers die 30 jaar of langer zwaar werk hebben gedaan bij de NS, kunnen dan 3 jaar eerder stoppen met werken.